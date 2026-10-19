Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội, lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; cùng các đồng chí: Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.