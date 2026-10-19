Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội, lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ. Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giaoLê Hoài Trung;

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng;Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng;

Cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Lê Thanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch; Nguyễn Hương Trà, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Trả lời báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân mang ý nghĩa hết sức quan trọng: là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Đan Mạch của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là chuyến thăm chính thức EU và Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Qua đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

"Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Trong quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân "tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU", theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng.

Đây sẽ là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực. Qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam - EU trở thành "hình mẫu" trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Với Bỉ, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân là cơ hội để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.