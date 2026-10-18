Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Lê Thanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch; Nguyễn Hương Trà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ. Ảnh: PHẠM KIÊN

Đan Mạch, EU và Bỉ đều là những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trên nền tảng hữu nghị, tin cậy chính trị và lợi ích chung, hợp tác giữa Việt Nam với cả 3 đối tác không ngừng được mở rộng.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Chuyến thăm kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển chiến lược, củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, nâng tầm và định vị lại ở mức độ cao hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn quan hệ hợp tác; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới. Qua chuyến thăm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở hai khu vực và trên thế giới.