Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, ngày 8/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Đây là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Nhật Bản; là chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau 3 năm của Chủ tịch nước Việt Nam đến Nhật Bản.

Chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đều vừa có Ban Lãnh đạo mới, đang tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển và tăng trưởng, là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm vóc mới của quan hệ hai nước.