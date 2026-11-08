Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.