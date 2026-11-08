Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng sách Tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng sách Tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)