Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo FrancoTech 2026 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Đoàn đại biểu cấp cao đã đến tham quan gian hàng Viettel Campuchia (Metfone), đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp-viễn thông quân đội (Viettel) đang hoạt động tại Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Pháp, Campuchia thăm gian hàng Viettel Campuchia tại FrancoTech 2026. (Ảnh: Viettel)

Tham gia đoàn có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cùng các đại biểu cấp cao. Tại gian hàng, Ban Tổng Giám đốc Viettel Campuchia đã giới thiệu với đoàn về hoạt động của doanh nghiệp, các sản phẩm công nghệ và giải pháp số đang được triển khai tại thị trường Campuchia.

Viettel Campuchia, với thương hiệu Metfone, chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông từ năm 2009. Sau hơn 17 năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới viễn thông rộng khắp, cung cấp các dịch vụ kết nối cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ số.

Tại FrancoTech 2026, Viettel Campuchia giới thiệu các sản phẩm và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực viễn thông, tài chính số, y tế, giáo dục và logistics. Các giải pháp hướng đến ứng dụng công nghệ trong thực tế, từ nâng cao chất lượng kết nối, hỗ trợ giao dịch số đến cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp Campuchia.

Việc phát triển các nền tảng và dịch vụ số tại Campuchia nằm trong định hướng mở rộng hoạt động của Viettel tại các thị trường quốc tế, từ cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang các lĩnh vực công nghệ số. Trong đó, Viettel Campuchia là một trong những đơn vị có thời gian hoạt động lâu năm, gắn liền với quá trình phát triển hạ tầng viễn thông và chuyển đổi số tại thị trường sở tại.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng thăm gian hàng của Viettel Campuchia. (Ảnh: Viettel)

Hoạt động tham quan gian hàng Viettel Campuchia diễn ra trong khuôn khổ FrancoTech 2026, diễn đàn tập trung vào các xu hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức trong Cộng đồng Pháp ngữ. Được tổ chức tại Phnom Penh nhân dịp Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sự kiện quy tụ các doanh nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế, tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm các hướng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế và chuyển đổi số tiếp tục là những lĩnh vực được Việt Nam và Campuchia quan tâm thúc đẩy, hoạt động của các doanh nghiệp như Viettel Campuchia góp phần mở rộng kết nối, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Từ lĩnh vực viễn thông, doanh nghiệp đang từng bước phát triển thêm các dịch vụ số phục vụ hoạt động kinh tế-xã hội tại Campuchia.