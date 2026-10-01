Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Củng cố niềm tin của nhân dân bằng kết quả thực tiễn

Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số cơ quan báo chí, xuất bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Niềm tin phải được xây dựng từ kết quả thực tế

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác tư tưởng phải bắt đầu từ thực tiễn; niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Việc giải quyết đúng hạn một thủ tục, trả lời thỏa đáng một kiến nghị, hoàn thành dự án đúng tiến độ hay thực hiện chính sách công bằng đều trực tiếp góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, công tác tư tưởng là trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu, không phải việc riêng của ngành Tuyên giáo. Cơ quan phụ trách lĩnh vực nào phải có trách nhiệm giải thích và xử lý những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực đó; cơ quan xây dựng chính sách phải chịu trách nhiệm về chất lượng chính sách, tổ chức thực hiện cũng như thông tin, giải thích chính sách.

Theo đó, Ban Tuyên giáo thực hiện chức năng tham mưu, định hướng, hướng dẫn, điều phối và kiểm tra, không làm thay trách nhiệm giải trình, sửa sai của các cơ quan khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thông tin về đời sống xã hội phải đến được nơi có thẩm quyền quyết định và thúc đẩy giải quyết vấn đề. Cần hình thành quy trình từ lắng nghe, kiểm chứng, phân tích, chuyển đúng cơ quan đến xử lý, phản hồi và kiểm tra kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Công tác tư tưởng phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm căn cơ, lâu dài, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo; đồng thời phân biệt phản biện có căn cứ với thông tin sai do nhầm lẫn và hành vi cố ý bịa đặt.

Hiệu quả công tác tư tưởng cần được đo bằng những chuyển biến thực tế trong nhận thức và tâm trạng của nhân dân; bảo đảm thông tin từ cơ sở được phản ánh trung thực lên Trung ương, không để việc báo cáo qua nhiều cấp làm cho khó khăn nhẹ đi, thành tích đậm lên.

Đổi mới truyền thông chính sách, nâng cao năng lực báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong xây dựng và thực hiện chính sách. Công tác tư tưởng, truyền thông chính sách phải gắn với quá trình hoạch định và đánh giá chính sách; ngay từ khâu chuẩn bị cần có dữ liệu, người giải thích và cơ chế tiếp nhận phản hồi.

Đối với những chính sách lớn, cần dự kiến những câu hỏi của người dân, đồng thời công khai lý do tiếp thu hoặc chưa tiếp thu các ý kiến góp ý. Thông tin phải đến đúng người có thẩm quyền và gắn với kiến nghị xử lý; phát hiện sớm phải đi cùng giải quyết sớm.

Về phối hợp các lực lượng, cần chia sẻ những dữ liệu cần thiết, phân công theo lợi thế, phối hợp theo từng nhóm công chúng; thống nhất về thông tin cốt lõi nhưng đa dạng về cách thể hiện. Nhiều lực lượng phải tạo thành một sức mạnh, nhiều kênh thông tin nhưng không tạo ra những tiếng nói mâu thuẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới căn bản truyền thông chính sách. Đối với những chính sách tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan chủ trì xây dựng chính sách phải đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng phương án thông tin, giải thích và tiếp nhận phản hồi.

Truyền thông chính sách phải chủ động nhưng dựa trên sự thật, cung cấp thông tin chính xác, công khai cả thuận lợi, khó khăn và tác động; không né tránh những tác động bất lợi đối với các nhóm cụ thể. Khi chính sách phát sinh bất cập, cần ưu tiên nghiên cứu sửa đổi, khắc phục bất cập thay vì tìm cách giải thích để bảo vệ một quyết định chưa phù hợp thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực thực sự có năng lực giải thích và phát hiện vấn đề. Các cơ quan báo chí chủ lực cần đi đầu về độ tin cậy, năng lực phân tích, khả năng giải thích những vấn đề lớn và tiếp cận công chúng mới; đồng thời chia sẻ dữ liệu, phát huy thế mạnh riêng và tạo điều kiện để báo chí thực hiện các phóng sự điều tra có căn cứ.

Đưa trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bí thư cấp ủy trực tiếp nắm những vấn đề tư tưởng lớn, những vấn đề nổi lên tại cơ quan, địa phương; trực tiếp chỉ đạo xử lý những tình huống phức tạp. Đồng thời, cần lắng nghe tâm tư của đội ngũ cán bộ trực tiếp phục vụ nhân dân, nghiêm khắc với những trường hợp đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, song bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám nói điều đúng và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực làm chủ không gian số, chủ động nắm bắt, phân tích, định hướng và xử lý thông tin trên nền tảng công nghệ, dữ liệu, thể chế và nguồn nhân lực phù hợp. Cần phát triển hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ công tác tư tưởng, chú trọng bảo vệ an toàn dữ liệu, dữ liệu cá nhân, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phòng, chống tin giả, tin sai sự thật và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế việc trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết công việc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đưa trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các lực lượng xã hội trong nắm bắt tình hình. Cần làm rõ người dân phản ánh ở đâu, ai tiếp nhận, ai giải quyết, thời điểm trả lời và kết quả được kiểm tra ra sao.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải thực sự là kênh lắng nghe, đối thoại, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý coi công bằng trong thực hiện chính sách là một nội dung trọng tâm của công tác tư tưởng. Đối với những quyết định lớn về đất đai, đô thị, sắp xếp bộ máy, giáo dục, y tế và chuyển đổi xanh, cơ quan chủ trì cần xác định rõ những nhóm được hưởng lợi, những nhóm có thể mất sinh kế, tăng chi phí hoặc khó tiếp cận dịch vụ; đồng thời công bố phương án bù đắp và theo dõi tác động sau khi thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng năng lực tự sửa sai và bảo vệ những tiếng nói có căn cứ. Cấp ủy, chính quyền phải trả lời các phản ánh của báo chí, Mặt trận, chuyên gia và người dân bằng dữ kiện, thời hạn xử lý và kết quả; không gây sức ép với người nêu vấn đề đúng.

Nhấn mạnh công tác tư tưởng suy cho cùng là công tác con người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, muốn thuyết phục nhân dân phải tôn trọng nhân dân; muốn củng cố niềm tin thì cán bộ phải làm đúng, làm tốt; muốn tạo đồng thuận xã hội thì chủ trương, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau cuộc làm việc phải tạo được chuyển biến trong thực tế; mỗi nhiệm vụ phải rõ đầu mối chịu trách nhiệm, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ cơ chế phối hợp và rõ tiêu chí đánh giá, không để tình trạng nhiều cơ quan cùng được giao nhiệm vụ nhưng cuối cùng không rõ ai chịu trách nhiệm.

Công tác tư tưởng phải thực sự có chuyển biến, sát thực tiễn, gần nhân dân, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin, trung thực trong đối thoại.