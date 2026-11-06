Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành quyết sách quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm, sáng 6-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tập hợp sức mạnh toàn dân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã đặt nền móng cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nền lập hiến Việt Nam.

Đồng chí Tô Lâm cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Quốc hội khóa I cùng các thế hệ đại biểu qua các nhiệm kỳ đã cống hiến, hy sinh to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phụng sự nhân dân.

Xúc động nhắc lại chặng đường tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho đến sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Giá trị sâu xa của sự kiện lịch sử ấy là gắn thành quả giải phóng dân tộc với quyền làm chủ của nhân dân về việc tổ chức chính quyền bằng Hiến pháp. Tinh thần đại đoàn kết được kết tinh cùng với nguyên tắc bình đẳng công dân và quyền dân chủ, tạo cơ sở pháp lý để tập hợp sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Quyền công dân, quyền con người càng được coi trọng

Qua các giai đoạn cách mạng, những giá trị cốt lõi của Hiến pháp năm 1946 được kế thừa, phát triển trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hiến pháp năm 2013 và việc sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2025 tiếp tục thể chế hóa những bước phát triển trong nhận thức và thực tiễn tổ chức quyền lực Nhà nước.

Trong tiến trình ấy, quyền con người, quyền công dân ngày càng được coi trọng. Tổ chức và hoạt động của Nhà nước từng bước được đổi mới. Quốc hội qua các nhiệm kỳ đã đóng góp quan trọng trong thể chế hóa đường lối của Đảng, hoàn thiện pháp luật, giám sát hoạt động của Nhà nước, chuyển tải ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành quyết sách quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, sáng 6-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Hiến pháp phải được thực hiện nhất quán

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kỷ niệm 80 năm Hiến pháp đầu tiên cũng là dịp chúng ta tiếp tục phát huy những giá trị nền tảng của nền lập hiến Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với quyền làm chủ của nhân dân. Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân và được tổ chức, thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, trong vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới, phải sử dụng hiệu quả thẩm quyền, bảo đảm công việc thông suốt và nâng cao chất lượng phục vụ. Hiến pháp phải được thực hiện nhất quán trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung thực hiện tốt một số định hướng lớn, trong đó nguyên tắc hàng đầu là bảo đảm Hiến pháp được tôn trọng và thực hiện nghiêm; chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện Hiến pháp.

“Các cấp ủy cần lãnh đạo, kiểm tra việc thể chế hóa và thực hiện chủ trương của Đảng. Tổ chức Đảng, đảng viên phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và chịu sự giám sát của nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Không ngừng nâng cao chất lượng thể chế và quyết sách quốc gia trên nền tảng Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài cũng là những định hướng quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Vì sự phát triển lâu dài của đất nước

Một lần nữa khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trọng trách ấy phải được thể hiện bằng những quyết sách vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của đất nước.

“Mỗi đại biểu cần gắn bó với cử tri, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng, đồng thời xem xét các vấn đề từ lợi ích chung của đất nước. Việc tiếp nhận kiến nghị phải gắn với theo dõi, giám sát kết quả giải quyết. Sự tín nhiệm của cử tri là trách nhiệm thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ”, đồng chí Tô Lâm phát biểu.

Không để quy định này mở đường, quy định khác lại tạo ra rào cản. Phải tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo có trách nhiệm, kiểm soát rủi ro vì lợi ích chung. Không đặt ra những rào cản bất hợp lý đối với sự phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý về công tác xây dựng pháp luật

Mở rộng cơ hội phát triển cho các thế hệ mai sau

Theo đồng chí Tô Lâm, 80 năm trước, Quốc hội khóa I đã kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng của nhân dân trong bản Hiến pháp đầu tiên. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phát huy những di sản ấy bằng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, có năng lực hành động, kiến tạo phát triển, chịu trách nhiệm trước nhân dân bằng những quyết sách bảo vệ lợi ích quốc gia và mở rộng cơ hội phát triển cho các thế hệ mai sau.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Quốc hội cùng các cơ quan trong bộ máy nhà nước sẽ hoàn thành trọng trách của mình. Tinh thần của Hiến pháp năm 1946 phải được thể hiện trong cách thực thi quyền lực, sự tận tâm phục vụ, cuộc sống ngày càng tốt đẹp của nhân dân. Đó là sự tiếp nối xứng đáng di sản lập hiến, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện khẳng định giá trị của bản Hiến pháp năm 1946 cả trên phương diện kỹ thuật lập hiến và giá trị tư tưởng, chính trị, pháp lý. Đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động lập Hiến, lập pháp.

“Xuyên suốt chặng đường hơn 80 năm phát triển, Quốc hội đã từng bước đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, ban hành 5 bản Hiến pháp và gần 700 đạo luật. Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết, quyết định của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh của quốc gia, dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng Dân”. Những thành tựu đó là sự kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của niềm tin, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ. Theo Chủ tịch Quốc hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “nghiên cứu sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, đồng thời xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá”. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động lập hiến, lập pháp, đi trước một bước về thể chế. Tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng để quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, qua đó mở đường cho đổi mới sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả, để đất nước phát triển nhanh, bền vững.