Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác với Liên hợp quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Alexander De Croo, Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell và Giám đốc Điều hành Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) Diene Keita đã tiến hành trao các Văn kiện Chương trình quốc gia (CPD) giai đoạn 2027-2031 giữa Chính phủ Việt Nam và 3 cơ quan phát triển hàng đầu này.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Tổng giám đốc UNDP Alexander De Croo đã trao Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung “Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng Ngôi nhà xanh chung của LHQ tại Hà Nội năm 2012”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Bộ Công an Việt Nam và đại diện Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) đã trao Ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các tổ chức LHQ dành cho Việt Nam qua các thời kỳ. Sự đồng hành của UNDP, UNICEF và UNFPA đã góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Những đóng góp đó không chỉ mang ý nghĩa về nguồn lực, mà quan trọng hơn là việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm cùng các ý tưởng và giải pháp tiên tiến, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, củng cố vững chắc nền tảng phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc ký kết và trao các Văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và 3 tổ chức LHQ. Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đất nước Việt Nam đang nỗ lực bứt phá để hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tạo tiền đề hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình đó, Việt Nam mong muốn UNDP, UNICEF và UNFPA tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu, đồng hành cùng Việt Nam trong đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng với già hóa dân số, phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên. 3 tổ chức của LHQ được kỳ vọng sẽ tiếp tục là những đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ, nguồn lực tiên tiến, tăng cường phối hợp nội bộ hệ thống để tạo ra các tác động toàn diện, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các tổ chức LHQ tại Việt Nam, hoan nghênh các cơ quan này đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước thông qua các cơ chế hợp tác, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, lấy con người làm trung tâm.

Các văn kiện, thỏa thuận hợp tác trên tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của LHQ đối với công cuộc phát triển của Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả và toàn diện hơn.