Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA). Ảnh: MOIT

Cùng dự Lễ ký có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cơ quan của Việt Nam.

Về phía các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) có Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas; Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Astrid Bergmål cùng các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, đoàn đại biểu các quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu.

Theo Bộ Công Thương, VEFTA là hiệp định có phạm vi cam kết toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư đến sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ và phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, hiệp định đề cập các nội dung về thuế quan, hàng rào kỹ thuật, biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, thủ tục hải quan và phòng vệ thương mại.

Bên cạnh đó, VEFTA còn có các cam kết liên quan đến cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) tại lễ ký kết. Ảnh: MOIT

Với phạm vi hợp tác rộng, hiệp định được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng nguồn cung nguyên liệu, máy móc và công nghệ phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, các nước EFTA có thế mạnh về đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, quản trị doanh nghiệp và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn. Việc tăng cường hợp tác với những đối tác này được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, hiệp định cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp EFTA mở rộng hoạt động thương mại, đầu tư tại Việt Nam, khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước EFTA hiện đạt trung bình gần 2 tỉ USD mỗi năm.

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai bên có tính bổ trợ. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang EFTA các mặt hàng thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện tử và linh kiện.

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu từ các thị trường này máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Bên cạnh thương mại, hợp tác đầu tư tiếp tục là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển.

Tính đến cuối năm 2025, Thụy Sĩ có 234 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 2,4 tỉ USD. Na Uy có 62 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 201 triệu USD.

Nhiều doanh nghiệp và tập đoàn đến từ EFTA đã hiện diện tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng và công nghệ.

Theo Bộ Công Thương, các nhà đầu tư EFTA cũng đang có kế hoạch mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics và cơ khí chính xác.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EFTA là một hiệp định có phạm vi cam kết toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại hàng hóa (bao gồm thuế quan, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, hải quan và phòng vệ thương mại), thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững.

Với phạm vi cam kết rộng và nội dung hợp tác đa dạng, Hiệp định được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị từ các nền kinh tế hàng đầu châu Âu.

Việc ký kết Hiệp định đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và EFTA, bao gồm các nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, đồng thời thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại tự do và củng cố hệ thống thương mại dựa trên luật lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.