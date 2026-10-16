Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trực tuyến tới hơn 40.000 điểm cầu trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tìm rõ nguyên nhân "chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết sách và kết quả lãnh đạo của mình. Quán triệt nghị quyết đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét: Vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ? Phải xác định nguyên nhân để sửa từ cách lãnh đạo, chất lượng tham mưu đến bố trí cán bộ, tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Đổi mới cách lãnh đạo cần đi cùng việc chuẩn bị cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm. Khi công việc trì trệ hoặc không phát triển, phải xem xét chất lượng tổ chức đảng, cách lãnh đạo và cán bộ phụ trách. Đánh giá tổ chức đảng phải căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo đối với những yếu kém chưa được khắc phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức phải củng cố sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh, ý thức phục vụ nhân dân. Đấu tranh với suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với xây dựng môi trường liêm chính, khuyến khích cống hiến. Kiểm điểm phải chỉ rõ việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Người đứng đầu phải chủ động nhận trách nhiệm, tiếp thu góp ý và sửa chữa; không để kiểm điểm năm sau vẫn lặp lại hạn chế của năm trước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ việc cấp ủy lựa chọn đúng vấn đề cần quyết định và tổ chức thực hiện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể phải gắn với trách nhiệm cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện.

Thực hiện quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh phải khuyến khích làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho xã hội, gắn với giữ gìn tư cách đảng viên. Đảng viên làm kinh tế cần nêu gương tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Nội dung cần sửa đổi pháp luật phải được thể chế hóa và thực hiện theo hiệu lực của văn bản tương ứng.

Phân cấp, phân quyền phải gắn quyền quyết định với năng lực và trách nhiệm giải trình. Mỗi địa phương căn cứ đặc điểm, nhu cầu, khả năng của mình để thực hiện phù hợp, bảo đảm mục tiêu chung.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Phấn đấu GDP tăng trên 10%, mọi thành quả hướng về nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đòi hỏi từng ngành, địa phương chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện. Kế hoạch phải chỉ ra tăng trưởng đến từ đâu, năng lực sản xuất nào được bổ sung, vướng mắc nào phải tháo gỡ và cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Trong mọi phương án phát triển, phải quan tâm việc làm, thu nhập, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu, nhất là của người dân vùng khó khăn. Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Kiểm tra, giám sát phải theo sát nhiệm vụ trọng tâm, phát hiện sớm nguy cơ chậm trễ, sai phạm để chấn chỉnh. Người lãnh đạo phải xuống cơ sở, nắm công việc và điều kiện thi hành. Khi kết quả chưa đạt, phải làm rõ nguyên nhân từ quyết định, bố trí nguồn lực hay trách nhiệm người thực hiện.

Thực hiện quy định mới về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải đúng thẩm quyền, quy trình, khách quan, công bằng. Quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý nguồn lực và hoạt động kiểm tra đều phải được kiểm soát; cần bảo vệ người đổi mới vì lợi ích chung theo quy định.

Nhân dân cảm nhận chất lượng lãnh đạo qua hoạt động hằng ngày của bộ máy và cán bộ. Khi đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, các cấp ủy cần đối chiếu báo cáo với phản ánh của người dân, doanh nghiệp và thực tế ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò giám sát, phản biện, tập hợp kiến nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. ﻿Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Cơ quan chủ trì chính sách phải chủ động giải thích, tiếp nhận phản hồi, xử lý bất cập. Báo chí cần phản ánh trung thực kết quả, phát hiện cách làm tốt và khó khăn cần tháo gỡ; đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau Hội nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động.

Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, mỗi người đứng đầu phải cùng tập thể xác định những thay đổi cần thực hiện ngay. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vấn đề vượt thẩm quyền. Cơ quan Trung ương phải nêu gương về chất lượng tham mưu, hướng dẫn và giải quyết công việc, phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện.