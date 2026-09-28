Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật
Sáng 28/9/2026, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức phiên họp tháng 9/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
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