Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Sáng 28/9, Tổ đại biểu số 9, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri tại phường Bình Lợi Trung và kết nối trực tuyến với 11 phường. Từ những vấn đề cử tri quan tâm như xác định danh tính liệt sĩ đến bảo đảm sách giáo khoa, các ý kiến cho thấy yêu cầu giải quyết công việc ngày càng sát thực tiễn, rõ trách nhiệm và kịp thời hơn.