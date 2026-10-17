Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: Minh Nam

Chuyến thăm của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trải qua chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng lòng tin và nền tảng hợp tác, Việt Nam và Thụy Sĩ không chỉ duy trì quan hệ hữu nghị mà còn từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Minh Nam

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025 thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Minh Nam

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Thụy Sĩ trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm.

Thụy Sĩ ngày càng coi trọng vai trò của Việt Nam, đặc biệt là vị thế hội nhập sâu rộng của Việt Nam sau khi ký kết FTA với Liên minh châu Âu (EU). Về đầu tư, tính đến tháng 10/2026, Thụy Sĩ đứng thứ 6 ở châu Âu và đứng thứ 20 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin. Ảnh: Minh Nam

Sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Minh Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước. Ảnh: Minh Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước. Ảnh: Minh Nam