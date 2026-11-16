Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón và hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Chile

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quang Vinh

Cùng dự Lễ đón có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quang Vinh

Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; gặp gỡ báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Ảnh: Quang Vinh

Trong suốt 55 năm qua (1971- 2026), kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ có những bước phát triển tích cực trên mọi phương diện. Tin cậy chính trị được củng cố qua các chuyến thăm cấp cao và cấp bộ trưởng nối tiếp nhau. Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Chile là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân. Ảnh: Quang Vinh

Hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường. Chile là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Kinh tế-thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với kim ngạch thương mại hai chiều bảy tháng của năm 2026 đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 18% so cùng kỳ năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Quang Vinh

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Quang Vinh

Việc củng cố quan hệ với Chile, một đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại Mỹ Latinh và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác liên khu vực, góp phần mở rộng không gian đối ngoại, kinh tế và phát triển của Việt Nam.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Quang Vinh