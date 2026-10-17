Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ Châu Mai Anh.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Liên bang Thụy Sĩ và Quốc thiều Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã cùng duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin đã tiến hành hội đàm.

Trước đó, Tổng thống Guy Parmelin và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin đến Việt Nam lần này diễn ra vào một thời điểm rất có ý nghĩa. Năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1-2025.

Một số hình ảnh tại Lễ đón Tổng thống Guy Parmelin và phu nhân:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin đứng trên bục danh dự tại lễ đón. Ảnh: TUẤN HUY

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TUẤN HUY

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tại lễ đón. Ảnh: TUẤN HUY

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin. Ảnh: TUẤN HUY

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã tiến hành hội đàm. Ảnh: TUẤN HUY