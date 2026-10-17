Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Parmelin thăm chính thức Việt Nam

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Parmelin và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10/2026.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Châu Mai Anh, chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin đến Việt Nam lần này diễn ra vào một thời điểm rất có ý nghĩa. Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Parmelin bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp theo lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Trải qua chặng đường 55 năm xây dựng lòng tin và nền tảng hợp tác, Việt Nam và Thụy Sĩ duy trì quan hệ hữu nghị và từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025 thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 1 tỷ USD. Thụy Sĩ cũng là một trong số ít các nước Tây Âu duy trì viện trợ hợp tác phát triển cho Việt Nam. Hai nước luôn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Parmelin và phu nhân.

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Châu Mai Anh cũng cho hay, thời gian qua, ngày càng nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ quan tâm tới thị trường Việt Nam, điều này giúp mở thêm cơ hội để các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác và triển khai những dự án hợp tác mới, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn lực, đáp ứng giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh đó, việc bốn nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA - gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) dự kiến ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EFTA tại Hà Nội là một dấu mốc quan trọng, tạo bước đột phá mới cho quan hệ kinh tế giữa hai nước. FTA sẽ tạo thuận lợi hơn để doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, mở rộng hợp tác và khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường hai bên.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin là cột mốc lịch sử quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đồng hành, chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của nền kinh tế và đời sống người dân Việt Nam.

Kể từ năm 1971, Thụy Sĩ đã duy trì các chương trình hợp tác quốc tế mang tính nhân đạo, trong khoảng 15 năm trở lại đây, quan hệ giữa hai nước đã chuyển dịch mạnh mẽ sang hợp tác kinh tế nhằm hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nâng cao vị thế và vai trò trên trường quốc tế.