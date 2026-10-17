Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Thụy Sĩ

Cùng dự Lễ đón Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Tại Nhà Quốc hội, các cháu thiếu nhi Thủ đô vui mừng vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trên bục danh dự, thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Như Ý)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Như Ý)

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chụp ảnh chung. (Ảnh: Như Ý)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung. (Ảnh: Như Ý)

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971 đến nay, Việt Nam và Thụy Sĩ đã trở thành đối tác tin cậy, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.

Tháng 1/2025, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, mở ra dấu mốc mới trong quan hệ song phương.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam được coi là đối tác ưu tiên của Thụy Sĩ tại Đông Nam Á.

Thụy Sĩ ngày càng coi trọng vai trò của Việt Nam, đặc biệt là vị thế hội nhập sâu rộng của Việt Nam sau khi ký kết FTA với Liên minh châu Âu (EU).

Về đầu tư, tính đến tháng 7/2026, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu và đứng thứ 20/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 244 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Như Ý)

Chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin đến Việt Nam lần này diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa. Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Đây là nền tảng để hai nước bước sang một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn về chính trị, thực chất hơn về kinh tế và rộng mở hơn về hợp tác cho tương lai.