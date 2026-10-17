Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10/2026.

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Tại Nhà Quốc hội, các cháu thiếu nhi Thủ đô vui mừng vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Liên bang Thụy Sĩ và Quốc thiều Việt Nam.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin rời bục danh dự và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trải qua 55 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Việt Nam và Thụy Sĩ đã trở thành đối tác tin cậy, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.

Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các chuyến thăm lẫn nhau và các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo chính phủ hai nước đã góp phần tạo sự tin cậy và khuôn khổ thuận lợi thúc đẩy hợp tác song phương.

Tháng 1/2025, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, mở ra dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Từ dấu mốc này, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Thụy Sĩ trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm.

Thụy Sĩ ngày càng coi trọng vai trò của Việt Nam, đặc biệt là vị thế hội nhập sâu rộng của Việt Nam sau khi ký kết FTA với Liên minh châu Âu (EU).

Về đầu tư, tính đến tháng 10/2026, Thụy Sĩ đứng thứ 6 ở châu Âu và đứng thứ 20 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong 55 năm qua còn được hình thành bởi tình đoàn kết, hữu nghị và sự giao lưu văn hóa thường xuyên giữa nhân dân hai nước.

Hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển trong hợp tác các lĩnh vực giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và văn hóa, du lịch…

Chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin đến Việt Nam lần này diễn ra vào một thời điểm rất có ý nghĩa. Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Đó là nền tảng để hai nước bước sang một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn về chính trị, thực chất hơn về kinh tế và rộng mở hơn về hợp tác cho tương lai./.