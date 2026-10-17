Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cùng dự Lễ đón có các: ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Tại Nhà Quốc hội, các cháu thiếu nhi Thủ đô vui mừng vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân những bó hoa tươi thắm. Ảnh: TTXVN

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Liên bang Thụy Sĩ và Quốc thiều Việt Nam.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin rời bục danh dự và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.