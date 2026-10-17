Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội trong sự chào đón của các em thiếu nhi Thủ đô với cờ hai nước trên tay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Thụy Sĩ cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đến thăm chính thức Việt Nam. Các em thiếu nhi trao tặng hai vị khách những bó hoa tươi thắm.

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin bước trên thảm đỏ lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Thụy Sĩ và Quốc thiều Việt Nam.

Sau nghi thức chào cờ, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến vào trong Nhà Quốc hội. Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971. Trải qua 55 năm, hai nước từng bước xây dựng quan hệ hữu nghị, trở thành đối tác tin cậy trong nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm lẫn nhau và cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước góp phần củng cố lòng tin chính trị, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác song phương.

Tháng 1/2025, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển mới. Khuôn khổ này tạo động lực để hai bên thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Guy Parmelin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ đón. Hiện Thụy Sĩ là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam giữ vai trò đối tác thương mại đáng chú ý của Thụy Sĩ trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương tăng qua các năm. Thụy Sĩ ngày càng coi trọng vị thế của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và đã ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU).

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin diễn ra trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện. Đây là dịp để hai bên củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất và mở rộng các lĩnh vực hợp tác hướng tới tương lai. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước. Về đầu tư, tính đến tháng 10/2026, Thụy Sĩ đứng thứ 6 trong số các quốc gia châu Âu và thứ 20 trong tổng số 153 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Quan hệ hai nước còn được vun đắp qua tình hữu nghị, giao lưu văn hóa và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong giáo dục và đào tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, văn hóa và du lịch.

Chiều 17/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.