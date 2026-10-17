Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ Guy Parmelin thực hiện nghi thức chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Guy Parmelin trên cương vị Tổng thống Thụy Sĩ. Trước đó vào năm 2019, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu, ông Guy Parmelin đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Gần đây nhất, trong chuyến công tác Mỹ vào tháng 9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung cùng Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sau lễ đón.