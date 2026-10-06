Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama

Cùng dự lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đặng Khánh Toàn, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Văn Hải, Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Đại sứ, đại biện các nước Mỹ Latin-Caribe.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Nhà Quốc hội vui mừng vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Panama.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino rời bục danh dự và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại lễ đón chính thức.

Quang cảnh lễ đón chính thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino tại lễ đón chính thức.

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam duyệt đội ngũ tại lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung cùng Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân Maricel Cohen De Mulino.

* Trước đó, vào chiều cùng ngày, Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.