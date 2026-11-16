Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast duyệt Đội Danh dự. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17/11/2026.

Dự Lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Đại sứ Việt Nam tại Chile.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Chile và Phu nhân. Các cháu thiếu nhi tiến tới trao tặng Tổng thống Chile và Phu nhân những bó hoa tươi thắm. (Nguồn: TTXVN)

Sau nghi thức chào cờ, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Trong tiếng nhạc chào mừng, hai lãnh đạo đi dọc thảm đỏ, bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm và gặp gỡ báo chí.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Chile tiếp tục phát triển tích cực sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971–2026). Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và cấp bộ trưởng.

Hai bên duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác liên khu vực.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; góp phần củng cố quan hệ với Chile, mở rộng không gian đối ngoại, hợp tác kinh tế và phát triển của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.