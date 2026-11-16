Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng; các đồng chí: Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước vui mừng chào đón Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Chile thăm chính thức Việt Nam.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Cộng hòa Chile và Quốc thiều Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile rời bục danh dự và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; gặp gỡ báo chí.

Trong suốt 55 năm qua (1971- 2026), kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ có những bước phát triển tích cực trên mọi phương diện. Tin cậy chính trị được củng cố qua các chuyến thăm cấp cao và cấp bộ trưởng nối tiếp nhau. Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Chile là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương với Việt Nam.

Hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường. Chile là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Kinh tế-thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với kim ngạch thương mại hai chiều bảy tháng của năm 2026 đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 18% so cùng kỳ năm 2025.

Đại biểu hai nước tham dự Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Việc củng cố quan hệ với Chile, một đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại Mỹ Latinh và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác liên khu vực, góp phần mở rộng không gian đối ngoại, kinh tế và phát triển của Việt Nam.