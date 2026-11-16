Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast rời bục danh dự và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; gặp gỡ báo chí.

Chiều 16-11, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Chile đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Chile thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1971. Hiện hai nước có mối quan hệ phát triển tích cực trên nhiều phương diện. Tin cậy chính trị được củng cố qua các chuyến thăm cấp cao và cấp bộ trưởng; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Chile là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương với Việt Nam.

Hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường.

Chile là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Mỹ Latinh, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 18% so cùng kỳ năm 2025.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chào đón Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón, chiều 16-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống José Antonio Kast và Phu nhân tại lễ đón, chiều 16-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống José Antonio Kast, chiều 16-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm, chiều 16-11. Ảnh: QUANG PHÚC