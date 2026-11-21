Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đúng 9 giờ, đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Ilham Aliyev và Phu nhân đến Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan.

Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau khi quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Azerbaijan.

Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng thực chất, với một số dự án cụ thể được doanh nghiệp hai nước triển khai. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, giao thông vận tải và logistics được đẩy mạnh. Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân cũng đạt những bước tiến mới.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Ilham Aliyev là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước củng cố tin cậy chính trị, trao đổi các định hướng và biện pháp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Đồng thời, chuyến thăm được kỳ vọng tạo xung lực mới cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.