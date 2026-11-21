Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân, sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev bước trên thảm đỏ, tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Azerbaijan và Quốc thiều Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân; cùng giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev chụp ảnh trước hội đàm sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại cuộc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Năm 2025, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Ilham Aliyev là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi định hướng phát triển quan hệ và xác định các biện pháp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.