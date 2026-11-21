Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân diễn ra từ ngày 19-21/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev thực hiện nghi thức chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ sau chuyến thăm lần đầu vào năm 2014. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đã nâng quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Azerbaijan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5/2025.

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước. Trong suốt chặng đường phát triển, Azerbaijan luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình cảm chân thành. Việt Nam cũng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Azerbaijan.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư tăng tính thực chất, một số doanh nghiệp đã triển khai các dự án cụ thể. Hợp tác quốc phòng, an ninh được tăng cường trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu sản xuất và thương mại. Hợp tác dầu khí, năng lượng, giao thông vận tải và logistics được đẩy mạnh. Hợp tác văn hóa và giao lưu Nhân dân có những bước phát triển mới.

Chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược. Cùng với đó, tạo xung lực mới, góp phần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại buổi hội đàm.