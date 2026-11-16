Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Chile thăm chính thức Việt Nam

Năm 1971, Chile là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ qua, bất chấp khoảng cách địa lý, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng gìn giữ, vun đắp quan hệ Việt Nam - Chile. Hiện nay, Chile là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Trong khi đó, Việt Nam cũng là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Chile tại Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống José Antonio Kast thăm Việt Nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia và diễn ra vào đúng năm Việt Nam và Chile kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo đà thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Chile phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi ích chiến lược của mỗi bên, phục vụ hiệu quả lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực và thế giới.