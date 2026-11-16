Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Chile

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet diễn ra từ ngày 15 đến 17/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast thực hiện nghi thức chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; gặp gỡ báo chí. (Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi hội đàm)

Tổng thống Chile José Antonio Kast phát biểu tại buổi hội đàm.

Trong suốt 55 năm qua (1971 - 2026), kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ có những bước phát triển tích cực trên mọi phương diện. Tin cậy chính trị được củng cố qua các chuyến thăm cấp cao và cấp bộ trưởng nối tiếp nhau. Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hiệp Quốc và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Chile là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương với Việt Nam.

Hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường. Chile là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Kinh tế - thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với kim ngạch thương mại hai chiều 7 tháng của năm 2026 đạt hơn 1,1 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Việc củng cố quan hệ với Chile, một đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại Mỹ Latinh và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác liên khu vực, góp phần mở rộng không gian đối ngoại, kinh tế và phát triển của Việt Nam.