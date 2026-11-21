Tại lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Ilham Aliyev và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Cộng hòa Azerbaijan và Quốc thiều Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Ilham Aliyev.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev rời bục danh dự và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Các cháu thiếu nhi vẫy cờ chào đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ sau chuyến thăm lần đầu tiên vào năm 2014. Cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) tới Azerbaijan tháng 5-2025, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân.

Việt Nam và Azerbaijan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, nhưng trên thực tế, quan hệ hai nước đã được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Azerbaijan năm 1959 và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, hai nước đều mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, vì lợi ích phát triển của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.