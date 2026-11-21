Cùng dự Lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM).

Cùng dự Lễ đón Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ, ban ngành, doanh nghiệp.

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong suốt chặng đường phát triển, Azerbaijan luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình cảm chân thành. Việt Nam cũng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Azerbaijan.

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Đặc biệt, năm 2025, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Từ đó đến nay, tình hình hợp tác trên các lĩnh vực đã có những bước phát triển rõ rệt. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Một số doanh nghiệp hai nước đã hiện thực hóa các cơ hội hợp tác thông qua việc triển khai các dự án đầu tư cụ thể. Hợp tác quốc phòng, an ninh được tăng cường trên các lĩnh vực. Hợp tác dầu khí, năng lượng, giao thông vận tải và logistics được đẩy mạnh. Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân có những bước phát triển mới.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Chuyến thăm của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ song phương, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược; tạo xung lực mới, góp phần tăng cường hợp tác toàn diện, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.