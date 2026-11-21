Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân.

Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân đến thăm Việt Nam.

Trải qua hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Azerbaijan đã không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác song phương. Đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) vào năm 2025 đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan tại lễ đón chính thức vào sáng 21/11.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những điểm nhấn trong quan hệ song phương Việt Nam - Azerbaijan. Hai nước đã thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật ở cấp Bộ trưởng, do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Phân ban phía Việt Nam. Đến nay, Ủy ban đã tiến hành 3 kỳ họp, gần đây nhất là vào tháng 7/2025 tại Hà Nội.

Hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan trên các lĩnh vực khác cũng từng bước được mở rộng, trong đó giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống. Từ thời Liên Xô, Azerbaijan đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhiều thế hệ sinh viên và chuyên gia, tạo nền tảng để hai nước từng bước khôi phục và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Azerbaijan đứng trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường lòng tin chính trị và tạo động lực để quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của hai nước tiến hành hội đàm.