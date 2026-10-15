Xã hộiThời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 15/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Báo Tin Tức TTXVN
28 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-lam-viec-ve-chuan-bi-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-post1394498.html