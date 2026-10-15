Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI
Chiều 15/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.
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