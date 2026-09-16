Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: VŨ HIẾU

Công tác cán bộ - khâu then chốt nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ hệ trọng, “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ trước khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó và gấp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội luôn xác định phải đặt chất lượng xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước lên hàng đầu. Đặc biệt, phải thường xuyên đề cao yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật.

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các kết luận của Đoàn kiểm tra, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại những đợt triển khai trước đây, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay sau khi có kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã khẩn trương triển khai, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, từng nội dung và thời gian thực hiện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VŨ HIẾU

Với tinh thần “nghiêm túc, cầu thị, tự soi, tự sửa”, Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn nhìn nhận Đảng bộ Quốc hội vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận kiểm tra, giám sát; những nội dung đang triển khai phải xác định rõ thời hạn hoàn thành.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với Đảng bộ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo để Đảng bộ Quốc hội không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ HIẾU

Tăng cường kiểm soát quyền lực, đổi mới đánh giá và sử dụng cán bộ

Thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, phối hợp trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các tổ chức đảng trực thuộc trong quá trình phục vụ hoạt động của đoàn kiểm tra.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đợt kiểm tra lần này nằm trong tổng thể chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Đảng và đi sâu vào công tác cán bộ - nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng. Việc kiểm tra không chỉ xem xét việc chấp hành các quy định mà còn phải đánh giá được kiểm chứng bằng chuyển biến trong hoạt động của Quốc hội, chất lượng thể chế, hiệu quả phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và khả năng tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn. Trước đó, đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị đã triển khai các đợt kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, Đảng bộ Quốc hội thời gian qua phải thực hiện khối lượng công việc lớn; từ kiện toàn tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ Quốc hội, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đến các nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước. Trong điều kiện đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức cấp ủy, đội ngũ cán bộ; cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương; từng bước phân định thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, kiểm soát quyền lực được quan tâm. Chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, đại biểu và hoạt động của Quốc hội bước đầu tạo nền tảng chuẩn hóa quy trình, kết nối thông tin. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ, hiệu quả tham mưu, quyết sách và khả năng phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn; đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác cán bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VŨ HIẾU

Đặt công tác cán bộ của Đảng bộ Quốc hội trước yêu cầu cao hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, đòi hỏi công tác tổ chức và cán bộ phải đổi mới, thực chất và đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ. Đối với yêu cầu hoàn thiện thể chế nhanh hơn, đồng bộ hơn, sát thực tiễn hơn, Quốc hội cần đội ngũ cán bộ vừa vững vàng về chính trị, giữ gìn phẩm chất, danh dự, kỷ luật, công tâm, vừa giỏi chuyên môn, am hiểu pháp luật và thực tiễn. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tham mưu và kiến tạo phát triển; biết lắng nghe, tôn trọng bằng chứng, dám bảo vệ điều đúng và chịu trách nhiệm đến cùng. Trước những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cần chủ động đề xuất giải pháp, kiểm soát rủi ro, không né tránh, cầu an...

Song song với yêu cầu cao đối với cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, vấn đề cơ chế: Giao việc rõ, đánh giá đúng, sử dụng công bằng, đãi ngộ phù hợp và kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Phải tạo môi trường để người có năng lực được thử thách, người có sản phẩm được ghi nhận, người dám đổi mới đúng đắn được bảo vệ; đồng thời sàng lọc kịp thời cán bộ trì trệ, né tránh, đùn đẩy hoặc để công việc kéo dài không rõ nguyên nhân, không rõ trách nhiệm. “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quốc hội thực chất là xây dựng năng lực thể chế của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan quyền lực cao nhất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VŨ HIẾU

Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp.

Trước hết, rà soát đội ngũ theo vị trí việc làm, nhiệm vụ và tính chất công việc; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực; xác định những năng lực còn thiếu ở từng cơ quan, lĩnh vực. Việc bố trí cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công việc; quy hoạch phải “động” và “mở”, không khép kín trong từng đơn vị. Cùng với đó, xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển với sử dụng cán bộ; hoàn thiện phân cấp, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ quan chủ trì và phối hợp, không để chồng chéo hoặc khoảng trống trách nhiệm; xây dựng hệ thống dữ liệu cán bộ thống nhất, chính xác, an toàn và có khả năng khai thác; phát huy vai trò của Đảng ủy Quốc hội trong lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ…

Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đưa kết luận của cả 3 đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất; mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, cơ quan chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận kiểm tra đợt 3 của Bộ Chính trị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị, sớm khắc phục những hạn chế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn Kiểm tra, giám sát đã chỉ ra.