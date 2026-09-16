Tham dự Hội nghị về phía Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Đảng bộ Quốc hội đã có bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đợt kiểm tra lần này đi sâu vào công tác cán bộ - nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng.

Đối với Đảng bộ Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, yêu cầu này càng trực tiếp và rất hệ trọng bởi chất lượng cán bộ của Quốc hội gắn trực tiếp với chất lượng từng đạo luật, từng quyết định và từng hoạt động giám sát. Một quy định thiếu sót thực tiễn có thể làm chậm sự phát triển, một quyết định đúng, kịp thời có thể tháo gỡ được những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra, hồ sơ tài liệu và kết quả làm việc tại một số đảng bộ thuộc Đảng bộ Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, phối hợp trách nhiệm và cung cấp các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng bộ Quốc hội được tổ chức theo mô hình mới, có phạm vi rộng và tính chất đặc thù. Từ đầu năm 2026 đến nay, trong thời gian ngắn, Đảng ủy Quốc hội vừa lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng bộ Quốc hội; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kiện toàn nhân sự bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiến hành rất nhiều công việc quan trọng như sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, hàng loạt đạo luật quan trọng, triển khai các nhiệm vụ theo chức năng của Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu về tiến độ và chất lượng đều rất cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức cấp ủy, đội ngũ cán bộ; chủ động cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương; từng bước phân định thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý cán bộ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cơ bản thực hiện theo quy định. Việc thẩm định, thẩm tra, xác minh được coi trọng; trường hợp chưa đủ căn cứ được tiếp tục rà soát trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Công tác đánh giá cán bộ có nhiều chuyển biến theo hướng gắn với chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm và chất lượng công việc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ và kiểm soát quyền lực được quan tâm. Chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, quản lý đại biểu, công tác đại biểu và hoạt động của Quốc hội đã tạo nền tảng ban đầu để chuẩn hóa các quy trình, kết nối thông tin. Việc thực hiện kết luận của 2 đợt kiểm tra, giám sát trước cũng tạo chuyển biến trên một số mặt công tác lập pháp, giám sát và xử lý các kiến nghị.

Toàn cảnh hội nghị

"Nhìn chung, Đảng ủy Quốc hội, Đảng bộ Quốc hội đã có bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành khối lượng công việc rất lớn; đội ngũ cán bộ trưởng thành, trách nhiệm, hoàn thành tốt khối lượng công việc với chất lượng cao. Thống kê hiệu quả, kết quả công tác đã phản ánh rõ nỗ lực của bộ máy và đội ngũ cán bộ của Quốc hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quốc hội thực chất là xây dựng năng lực thể chế của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân

Từ kết quả kiểm tra, giám sát lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần đặt công tác cán bộ của Quốc hội với yêu cầu cao hơn, rộng hơn trong giai đoạn mới. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Quốc hội phải vừa bảo đảm kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, vừa kiến tạo không gian cho đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chất lượng một đạo luật, quyết sách hay cuộc giám sát phụ thuộc trước hết vào bản lĩnh, trí tuệ, sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm của người nghiên cứu, tham mưu, thẩm định và ra quyết định.

"Vì vậy, đội ngũ cán bộ Quốc hội không chỉ vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ gìn phẩm chất, danh dự, kỷ luật, công tâm, mà còn phải sâu về chuyên môn, chắc về pháp luật, hiểu thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cán bộ ở mỗi vị trí phải đủ năng lực giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan và chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng sản phẩm của mình.

"Đội ngũ cán bộ Quốc hội phải có tư duy chiến lược, năng lực kiến tạo phát triển, nhìn được xu hướng dài hạn, dự báo đúng tác động chính sách; đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách đang đặt ra; biết lắng nghe ý kiến khác nhau, tôn trọng bằng chứng, có chính kiến, dám bảo vệ điều đúng.

Toàn cảnh hội nghị

Trước những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cán bộ không được cầu an, né tránh, mà phải chủ động đề xuất phương án, kiểm soát rủi ro và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng đội ngũ cán bộ Quốc hội thực chất là xây dựng năng lực thể chế của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan quyền lực cao nhất", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cán bộ tham mưu xây dựng pháp luật phải tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn

Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, rà soát đội ngũ theo vị trí việc làm, nhiệm vụ, tính chất công việc; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực; xác định năng lực còn thiếu ở từng cơ quan, lĩnh vực. Bố trí cán bộ xuất phát từ yêu cầu công việc, không vì thuận tiện trong sắp xếp hoặc giải quyết chính sách.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự hội nghị

Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực nổi trội; mở rộng nguồn từ các bộ, ngành, địa phương, cơ sở nghiên cứu. Quy hoạch phải động và mở, không khép kín trong từng đơn vị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Thứ hai, xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm, chất lượng và mức độ đóng góp. Đối với cán bộ nghiên cứu, xây dựng pháp luật, phải xem xét chất lượng lập luận, cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, khả năng dự báo tác động và tính khả thi.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải gắn kết quả cá nhân với kết quả của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền. Không tuyệt đối hóa chỉ tiêu định lượng; cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về đánh giá. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong bố trí, đào tạo, đề bạt, sàng lọc và thực hiện chính sách cán bộ.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh dự hội nghị

Thứ ba, gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển với sử dụng cán bộ. Quy hoạch phải tạo nguồn cho nhiệm vụ cụ thể. Đào tạo phải bù đúng khoảng trống về năng lực. Luân chuyển phải có mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm rõ ràng; sau luân chuyển phải đánh giá và có phương án sử dụng phù hợp, không luân chuyển chỉ để hoàn thiện hồ sơ, không đào tạo dàn trải.

Cán bộ tham mưu xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách phải tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn quản lý địa phương, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tăng cường năng lực phân tích chính sách, đánh giá tác động kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu và hội nhập quốc tế.

Bảo vệ đúng người, đúng việc, đúng động cơ

Thứ tư, hoàn thiện phân cấp, phân phối và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Mỗi quy trình phải rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ quan chủ trì và phối hợp; không chồng chéo, không phát sinh tầng nấc, không để khoảng trống trách nhiệm. Kết hợp kiểm soát từ đầu, giám sát thường xuyên với hậu kiểm sau quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Người đề xuất, thẩm định, quyết định phải chịu trách nhiệm tương ứng về chất lượng tham mưu và kết quả sử dụng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị

Khẩn trương cụ thể hóa Kết luận 24 của Bộ Chính trị trong giao việc, đánh giá, sử dụng và bảo vệ cán bộ; bảo vệ đúng người, đúng việc, đúng động cơ; không để chủ trương bị lợi dụng để che giấu sai phạm hoặc miễn trừ trách nhiệm.

Thứ năm, xây dựng hệ thống dữ liệu cán bộ thống nhất, chính xác, an toàn, có khả năng khai thác. Chuẩn hóa, kết nối dữ liệu về hồ sơ, vị trí việc làm, quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát. Sử dụng dữ liệu để phân tích cơ cấu, nhận diện khoảng trống năng lực, dự báo nhu cầu và theo dõi cán bộ. Có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, đối chiếu, cảnh báo, nhưng không giao cho công nghệ quyền nhận xét, quyết định về cán bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội nghị

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Đảng, tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện Kết luận 41 về bộ phận nghiên cứu chuyên đề thực chất, không phát sinh tổ chức, biên chế mới.

Phát huy vai trò của Đảng ủy Quốc hội trong lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ

Thứ sáu, phát huy vai trò của Đảng ủy Quốc hội trong lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và hoàn thành các kết luận kiểm tra, giám sát. Thể chế hóa phải đúng chức năng, thẩm quyền của Quốc hội, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị

Tiếp tục rà soát chính sách tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ, sàng lọc cán bộ, công chức, viên chức. Có cơ chế thu hút nhân tài gắn với vị trí, nhiệm vụ, sản phẩm và môi trường làm việc, tránh hình thức, ưu đãi mà không sử dụng được năng lực. Quy định phải rõ để thực hiện chặt chẽ, phòng ngừa lợi dụng và linh hoạt trước các vấn đề mới.

Sau cuộc họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đưa kết luận của cả 3 đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất để triển khai; mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm. Việc đã hoàn thành phải đánh giá hiệu quả; việc đang triển khai phải rõ tiến độ và điểm kết thúc.

Các đại biểu dự hội nghị

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tiếp tục phối hợp hoàn thiện báo cáo; khắc phục những hạn chế đã rõ, không chờ kết luận chính thức. Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp tục tiếp thu, rà soát hồ sơ, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Kiểm tra thường xuyên, không để nhiệm vụ chậm, kéo dài hoặc chuyển trách nhiệm qua nhiều cấp.

Kết quả kiểm tra phải thể hiện bằng chuyển biến trong công tác cán bộ và chất lượng hoạt động của Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội sẽ phát huy kết quả, nghiêm túc khắc phục hạn chế để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, mở đường cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận kiểm tra, giám sát

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến phát biểu kết luận rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị; trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã luôn quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ Quốc hội, ủng hộ đề xuất của Đảng ủy Quốc hội về công tác tổ chức cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ của Quốc hội trong bối cảnh mới.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội luôn xác định công tác cán bộ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và hiệu quả hoạt động, là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị

Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đoàn kết, thống nhất, tôn trọng ý kiến góp ý, đảm bảo nguyên tắc, nỗ lực cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu chung của mỗi cơ quan và của Quốc hội; chấp hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với tinh thần "đã nói là làm, làm ngay, nỗ lực nhất cao nhất để đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất".

Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tự soi, tự sửa, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn hạn chế. Ngay sau khi có kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát trong đợt 1 và đợt 2, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã triển khai, yêu cầu cụ thể đối với từng cơ quan, rõ từng nội dung, rõ thời gian thực hiện và hoàn thành.

Các đại biểu dự hội nghị

Bí thư Đảng ủy Quốc hội khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận kiểm tra đợt 3 của Bộ Chính trị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị, sớm khắc phục những hạn chế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn Kiểm tra, giám sát đã chỉ ra.