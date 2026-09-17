Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 chủ trì hội nghị. Ảnh Quang Thái

Tham gia có các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát; các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh Quang Thái

Đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Đoàn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, Đảng ủy UBND thành phố; lãnh đạo các ban, sở ngành thành phố.

Triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương, quy định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung vào ba nhóm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; Kết quả thực hiện các nội dung công tác cán bộ; Giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và đánh giá việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương, quy định về công tác cán bộ trong giai đoạn chuyển đổi tổ chức bộ máy với quy mô lớn; kết thúc hoạt động cấp quận, huyện và hình thành 126 xã, phường mới, điều chỉnh phân cấp và kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Quang Thái

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những vấn đề phát sinh khi chuyển đổi mô hình tổ chức, nhất là thẩm quyền công tác cán bộ, bố trí nhân sự, đánh giá cán bộ và nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thành phố đã cụ thể hóa kịp thời các quy định mới của Trung ương phù hợp với thực tiễn của Thủ đô về phân cấp quản lý cán bộ và các quy trình công tác cán bộ; về danh mục vị trí chức danh, chức vụ lãnh đạo; về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và khung tiêu chuẩn đối với cán bộ các cấp. Thành phố rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu và chính sách đối với cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới, tạo nền tảng cho công tác cán bộ của thành phố sau sắp xếp...

Công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ được triển khai kịp thời. Từ ngày 1-7-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí 100% Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp xã không là người địa phương; đến tháng 8-2026, đã hoàn thành bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp xã không là người địa phương...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Quang Thái

Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, theo hướng gắn nhiệm vụ với sản phẩm, tiến độ và dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc đánh giá thường xuyên, tăng trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai với quy mô lớn, tập trung hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ cấp xã thích ứng với nhiệm vụ mới...

Về thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Công tác quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay được triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Việc cụ thể hóa nghị quyết bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao kỷ luật thực thi và tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và tư duy đổi mới

Phát biểu làm rõ thêm nội dung dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát đã có những nhận định, đánh giá, biểu dương và ghi nhận về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các nội dung được kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, đối với những tồn tại, hạn chế, giải pháp đoàn chỉ ra, cơ bản phù hợp với nội dung Ban Thường vụ Thành ủy đã tự đánh giá, đặc biệt là chỉ rõ những định hướng quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ của Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, có tư duy đổi mới và có khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đến nay, Đảng bộ thành phố đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, thực tiễn, toàn diện và hiệu quả. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong các kết quả nổi bật.

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đến nay, thành phố đã tổ chức 7 hội nghị, các lớp tập huấn và hội nghị sơ kết liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với hơn 754.000 lượt cán bộ tham gia.

Thành phố ban hành đồng bộ hệ thống quy định quan trọng nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương. Đây là hệ thống thể chế đồng bộ, khép kín nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương để triển khai có hiệu quả ở Thủ đô. Những văn bản này đã góp phần nâng cao rõ rệt nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ thành phố, làm nền tảng vững chắc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong thời gian vừa qua và thời gian tới.

Thứ hai, về kết quả triển khai thực hiện công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định đây là khâu then chốt của then chốt. Thành phố đã thực hiện thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ thuộc diện Trung ương và Thành ủy quản lý, phân cấp cho Ban Thường vụ Đảng ủy 126 xã, phường quản lý 24 chức danh, bảo đảm thống nhất với quy định của Trung ương.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét quyết định đối với 625 trường hợp điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử theo đúng thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, khách quan theo đúng quy định. Thành phố kịp thời thay thế cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực đã tạo được chuyển biến trong giải quyết các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ ba, về đổi mới công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý. Thành ủy đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng gắn với phương pháp đánh giá đo lường bằng OKR, KPI trong hệ thống chính trị của thành phố. Thành phố cam kết sử dụng kết quả đánh giá hằng tháng làm căn cứ trong việc sắp xếp, bố trí lại cán bộ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả xử lý các điểm nghẽn, siết chặt kỷ luật thực thi theo cơ chế “có vào, có ra, có lên, có xuống”.

Thứ tư, về kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra giám sát đợt 1và đợt 2 của Bộ Chính trị năm 2026. Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt đối với việc nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, kết luận của Trung ương, đồng thời, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thành phố đã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, kịp thời đôn đốc hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những trường hợp chậm triển khai, thực hiện không đầy đủ hoặc chưa nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị.

Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận trong công tác cán bộ. Thành phố đã từng bước hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và chính sách cán bộ. Việc kiện toàn, bố trí đội ngũ cho 126 xã, phường được triển khai với khối lượng công việc lớn. Bộ máy cơ bản đã hoạt động liên tục, không để xảy ra gián đoạn lớn và phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp...

Công tác cán bộ được hướng mạnh hơn về cơ sở. Thành phố tăng cường điều động, luân chuyển, bố trí Bí thư, Chủ tịch cấp xã không phải người địa phương; bồi dưỡng cán bộ về quản trị địa bàn, kỹ năng số, mô hình địa phương hai cấp. Thành phố cũng đã có chính sách thu hút, trọng dụng người tài, đẩy mạnh số hóa trong công tác cán bộ, công tác quản trị, quản lý cán bộ, đánh giá cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Quang Thái

Từ việc làm tốt công tác cán bộ, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng của kinh tế - xã hội ở tốp đầu cả nước. Bộ mặt của Hà Nội đã khang trang hơn, sạch sẽ hơn, văn minh hơn như đang xây dựng được nhiều cầu bắc qua sông, đường vành đai, chống úng ngập... Văn hóa, y tế, giáo dục cũng có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mặt bằng cán bộ của thành phố Hà Nội rất tốt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế về công tác cán bộ cần được nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, từ kết quả kiểm tra đợt này, công tác cán bộ của Thủ đô trong giai đoạn tới cần yêu cầu cao hơn, rộng hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, nhanh hơn, khẩn trương hơn. Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện. Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế. Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân. Vì vậy, đội ngũ cán bộ của Thủ đô trước hết phải vững vàng về chính trị, trong sáng về phẩm chất, tận tụy với nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật, liêm chính trong thực thi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ phải có tư duy chiến lược, hiểu sâu đặc thù một đô thị lớn, có năng lực quản trị hiện đại và tổ chức thực hiện, đặc biệt phải có văn minh, thanh lịch, bản chất văn hóa của Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thước đo của cán bộ Thủ đô là hiệu quả công việc, là chuyển biến của địa bàn và niềm tin của nhân dân. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sáu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết là phải rà soát, khắc phục ngay những bất cập đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 xã, phường.

Thứ hai là phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ. Bố trí, hình thành mạng lưới, việc gì cần làm, ai làm, ai có khả năng để hoàn thành được việc đó.

Thứ ba là phải xác định đổi mới công tác đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Cán bộ muốn sử dụng được phải có đánh giá.

Thứ tư là phải nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô. Một cán bộ làm tốt phải được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để làm việc tốt hơn, bố trí vào những vị trí cần thiết hơn.

Thứ năm là phải thực hiện thực chất cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài như tinh thần Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Việc này rất quan trọng, là bước đột phá để có chuyển biến và phát huy được sức mạnh.

Thứ sáu là phải hoàn thiện, quản trị đội ngũ bằng dữ liệu, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao cái chất lượng cơ quan tham mưu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, về trách nhiệm, tiến độ và kiểm tra việc thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đưa ra kết luận của 3 đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm. Việc đã hoàn thành phải đánh giá được hiệu quả, việc chậm phải chỉ rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Chỉ nhân rộng mô hình mới khi có dữ liệu được kiểm nghiệm và có sự đánh giá khách quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp, hoàn thiện báo cáo, đồng thời khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến kết luận chính thức.

Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tiếp thu những ý kiến, đối chiếu hồ sơ, phân định trách nhiệm, thẩm quyền xử lý, những vấn đề chưa có quy định thuộc thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Kết quả của kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp.

Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp phải thấy được thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn. Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng. Cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỷ luật, liêm chính, năng lực hành động, qua đó đảm bảo chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả, giúp cho Hà Nội giải quyết được những bài toán khó, những vấn đề lớn, tạo chuyển biến trong giữ gìn bản sắc nghìn năm văn hiến, phát triển xứng đáng với vị trí Thủ đô và tiếp tục nâng cao đời sống cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ảnh Quang Thái

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có những nhận định, đánh giá sâu sắc, toàn diện về công tác cán bộ của thành phố trong thời gian qua. Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cam kết là một tập thể đoàn kết, thống nhất để triển khai thực nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Trung ương ương và cả nước.

Trước mắt, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xây dựng và ban hành ngay kế hoạch thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đợt 3 của Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như 6 nội dung chỉ đạo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.