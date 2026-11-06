Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực của Ủy ban quốc gia, các tiểu ban, các bộ, ngành và địa phương liên quan trong triển khai công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý toàn bộ công tác chuẩn bị phải bám sát chủ trương của Đảng, gắn kết chặt chẽ với các yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với luật pháp quốc tế; thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định rõ chủ đề, các ưu tiên và các sáng kiến trong năm 2027, đề nghị Ủy ban quốc gia APEC tiếp tục rà soát, hoàn thiện trên cơ sở tham vấn quốc tế chặt chẽ và bám sát tình hình khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác tổ chức cần được chuẩn bị chu đáo trên mọi mặt, tạo được kết quả hợp tác có giá trị, vừa thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào kiến tạo tương lai chung cho khu vực, vừa gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh nghiệp và nhân dân; cần đảm bảo lễ tân đối ngoại trang trọng, chu đáo, chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế và thể hiện bản sắc, lòng hiếu khách của Việt Nam; đặc biệt chú trọng nghi thức đón tiếp các nhà lãnh đạo, chương trình hoạt động, hội nghị, chiêu đãi và các cuộc tiếp xúc cấp cao, bảo đảm chính xác, thống nhất, không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.

Công tác tuyên truyền, văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia cần được triển khai bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động, sáng tạo và hiếu khách, đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Phải biến Năm APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh thời gian từ nay đến hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 không còn nhiều; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao; khối lượng công việc còn rất lớn và bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo Chính phủ, Ủy ban quốc gia, các địa phương, đặc biệt là An Giang, tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng chung thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ tiến độ, kết quả. Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở đầu của Năm APEC 2027, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của Việt Nam.