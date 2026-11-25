Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về phát triển lý luận đường lối quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam
Chiều 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương về chính sách phát triển lý luận đường lối quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-buoi-lam-viec-ve-phat-trien-ly-luan-duong-loi-quoc-phong-va-nghe-thuat-quan-su-viet-nam-post1150523.vnp