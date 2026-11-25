(ĐN) - Ngày 25-11, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 5, Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai gồm: ông Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội và đại biểu Văn Thúy Anh, chuyên viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Phú Nghĩa và Đa Kia sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.