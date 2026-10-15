Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chính sách phải tạo ra thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần phải cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị phát triển đất nước; nghiên cứu các dự án trong tổng thể chính sách; quy định thuận lợi về đầu tư phải được hỗ trợ bằng pháp luật, bằng luật đất đai, luật quy hoạch và xây dựng đồng bộ. Giao thêm nhiệm vụ cho cơ sở phải tính đến đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện. Những điểm giao thoa giữa các luật, giữa các cấp, các ngành cần được làm rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nâng chất lượng lập pháp và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển. Đối với các dự án về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu, cần phải giải quyết những vướng mắc đã bộc lộ trong thực tế. Chính sách phải tạo ra thuận lợi cho sản xuất, cho kinh doanh; đồng thời phải đảm bảo công bằng, quản lý chặt chẽ nguồn lực công.

Nhấn mạnh cử tri Hà Nội cũng phản ánh nhiều trường hợp sử dụng đất lâu dài nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục cấp giấy chứng nhận còn chậm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần nghiên cứu lại cơ chế xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có căn cứ phù hợp với pháp luật. Chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp, đối thoại từ sớm để giúp hạn chế những tranh chấp về sau; xuất phát từ cuộc sống của người dân để ra những chính sách.

Tháo gỡ những dự án tồn đọng cũng phải phân loại nguyên nhân, xử lý đúng thẩm quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên, không hợp thức hóa các sai phạm, không chuyển thiệt hại sang người không có lỗi. Phát triển nhà ở phải chú trọng nguồn cung phù hợp với khả năng chi trả, kể cả nhà ở xã hội, nhà cho thuê dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Doanh nghiệp đầu tư lâu dài cần có quyền về tài sản, cần được bảo vệ và các chính sách được thực thi nhất quán. Khi sửa những quy định phải tính toán đến chi phí tuân thủ và có những phương án chuyển tiếp; cần ngăn chặn việc tái lập những điều kiện kinh doanh trong văn bản hướng dẫn hoặc chuyển nghĩa vụ giữa các cơ quan thành gánh nặng cho doanh nghiệp.

Đối với pháp luật hình sự, tố tụng, tổ chức cơ quan điều tra đấu tranh với tội phạm phải gắn với bảo vệ quyền con người, phòng ngừa oan sai và kiểm soát quyền lực. Đối với đề xuất thí điểm thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, trình tự và bảo đảm được quyền tranh tụng, có cơ chế xem xét lại quyền, lợi ích của người thứ ba ngay tình. Chính sách mới cần được giải trình kỹ về các đảm bảo về mặt pháp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các quyết định về kế hoạch ngân sách để tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; phát huy vai trò Thủ đô, từ thực tiễn Hà Nội để đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách chung; tiếp tục giám sát kết quả theo dõi việc thực hiện cam kết với cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đề cao trách nhiệm của đoàn và của từng đại biểu đối với những vấn đề của Thủ đô.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cảm ơn và tiếp thu đầy đủ tất cả các nội dung, nhất là các vấn đề định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tham gia trong Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tới đây; sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện nghiêm túc với mục tiêu cao nhất là xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội.