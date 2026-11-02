Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách còn tồn đọng đối với cựu TNXP

Ngày 1-11, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 6154-CV/VPTW thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xử lý đề xuất, kiến nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, trong đó yêu cầu rà soát, giải quyết chế độ, chính sách còn tồn đọng với cựu thanh niên xung phong (TNXP) theo các mốc thời gian cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà lưu niệm các đại biểu cựu TNXP tại cuộc gặp mặt ngày 25-8-2026. Ảnh: Hiền Hòa

Xem xét Báo cáo số 02/HCTNXPVN ngày 21-9-2026 của Hội về tình hình tổ chức, hoạt động, kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số kiến nghị, đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố, Hội cùng cấp thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu rà soát, phân loại và giải quyết theo thẩm quyền chế độ, chính sách còn tồn đọng đối với cựu TNXP tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Trường hợp vướng mắc do quy định hiện hành chưa phù hợp, cần khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Phương án xử lý phải bảo đảm công khai, chặt chẽ, đúng đối tượng, phòng ngừa lợi dụng chính sách; hoàn thành trước ngày 30-6-2027.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại lực lượng TNXP được tổ chức, huy động sau ngày 30-4-1975 tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng, phát triển kinh tế; đề xuất chính sách phù hợp với những nhóm chưa có chính sách, hoàn thành trước ngày 30-7-2027.

Công văn yêu cầu đẩy nhanh việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, hướng dẫn thống nhất về hồ sơ, thủ tục.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm rà soát, thống kê, phân loại hồ sơ các trường hợp thuộc diện xem xét; tổng hợp kết quả rà soát, tình hình giải quyết hồ sơ tồn đọng, những khó khăn, vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với từng nhóm hồ sơ, hoàn thành trước ngày 30-6-2027; trong đó, các hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết xong trước ngày 31-12-2027.

Cũng theo chỉ đạo tại công văn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tham mưu về tổ chức các hội quần chúng phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chỉ đạo rà soát tổ chức bộ máy của Hội theo hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa tư liệu lịch sử, thông tin về những “địa chỉ đỏ” gắn với TNXP, phát huy giá trị truyền thống trong giáo dục thế hệ trẻ.

Các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo rà soát tổ chức, hoạt động của Hội trên địa bàn, chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Hội cùng cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cựu TNXP.