Phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Người lấy hạnh phúc của Nhân dân làm nền tảng cho văn hóa mới, đề cao ý thức tự chủ, nhắc chúng ta học hỏi điều tốt đẹp của thế giới, sửa những thói xấu trong xã hội và chăm lo thế hệ trẻ. Theo Người, nước nhà độc lập thì người dân phải được tự do, học hành và làm chủ cuộc sống. Văn hóa mới phải góp phần bồi dưỡng phẩm chất người làm chủ, giúp mỗi người biết trọng lẽ phải, có ý chí vươn lên, sống nghĩa tình và có trách nhiệm với đồng bào, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Khi đất nước hòa bình, văn hóa tiếp tục khơi dậy ý chí và sức sáng tạo để khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Công cuộc đổi mới mở rộng giao lưu, khơi nguồn sáng tạo, đồng thời đòi hỏi gìn giữ những giá trị tốt đẹp trước đổi thay xã hội. Văn học, nghệ thuật góp phần đổi mới tư duy, phản ánh trăn trở của con người, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng vươn lên. Trong mỗi gia đình, cộng đồng, tình nghĩa và nếp sống tốt đẹp vẫn là chỗ dựa tinh thần cho con người.

“Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ lãnh đạo và những người đã cống hiến, hy sinh trên mặt trận văn hóa. Tôi trân trọng biểu dương đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà giáo, cán bộ văn hóa và đồng bào các dân tộc Việt Nam. Chúng ta biết ơn những người âm thầm giữ nghề, truyền chữ, nuôi dưỡng nếp nhà, gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ sau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Những mục tiêu nhân văn đó đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng mở rộng, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch. Việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Kho tàng văn hóa phong phú chưa được khai thác tốt để tạo nên những tác phẩm, sản phẩm hấp dẫn. Có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

Qua đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, cần tập trung thực hiện 5 định hướng lớn.

Thứ nhất, phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước.

Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự Nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với Nhân dân và tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải nêu gương. Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau cần được bồi đắp hằng ngày. Khi người dân tin tưởng, cùng gánh vác việc chung, chúng ta có thêm sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa

Thứ ba, gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc.

Mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới. Cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình.

Thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế.

Cần nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, sức cạnh tranh. Cùng với phát triển thị trường, phải gìn giữ, bồi đắp những giá trị lâu dài và chăm lo những nhu cầu văn hóa mà thị trường chưa đáp ứng đầy đủ.

Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, cần tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm trong khuôn viên Nhà hát Hồ Gươm

Mở rộng giao lưu để học hỏi và đóng góp cho đời sống văn hóa thế giới. Phát huy vai trò cầu nối của đồng bào ở nước ngoài, đưa tài năng, tác phẩm Việt Nam đến với công chúng quốc tế, vun đắp sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vấn đề mới, kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Phát huy dân chủ, lắng nghe Nhân dân, đối thoại với trí thức, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động văn hóa. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù văn hóa, nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm trong khuôn viên Nhà hát Hồ Gươm

Phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhà nước ưu tiên bảo tồn di sản, gìn giữ nghệ thuật truyền thống, bồi dưỡng tài năng và phục vụ người dân ở địa bàn khó khăn. Khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức xã hội tham gia.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải chăm lo đội ngũ, bảo đảm nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa thuộc phạm vi phụ trách. Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa, có năng lực và tâm huyết.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Nhấn mạnh, chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui trong ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.