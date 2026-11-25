Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Từ "Văn hóa soi đường" đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ lãnh đạo và những người đã cống hiến, hy sinh trên mặt trận văn hóa; trân trọng biểu dương đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà giáo, cán bộ văn hóa và đồng bào các dân tộc Việt Nam. Chúng ta biết ơn những người âm thầm giữ nghề, truyền chữ, nuôi dưỡng nếp nhà, gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Những mục tiêu nhân văn đó đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa. Ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch. Việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Kho tàng văn hóa phong phú chưa được khai thác tốt để tạo nên tác phẩm, sản phẩm hấp dẫn. Có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước. Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm trong khuôn viên Nhà hát Hồ Gươm.

Gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc, mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới; cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng; tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân; tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam.

Nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế; cần nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế; gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, sức cạnh tranh. Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, cần tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc. Mở rộng giao lưu để học hỏi và đóng góp cho đời sống văn hóa thế giới. Phát huy vai trò cầu nối của đồng bào ở nước ngoài, đưa tài năng, tác phẩm Việt Nam đến với công chúng quốc tế, vun đắp sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù văn hóa, nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển; phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải chăm lo đội ngũ, bảo đảm nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa thuộc phạm vi phụ trách. Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa, có năng lực và tâm huyết.

Chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng.