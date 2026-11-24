Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo; các học viện, trường nghệ thuật, nhà hát, bảo tàng, hãng phim, các tổ chức văn hóa, kinh tế; các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Từ "Văn hóa soi đường" đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

80 năm trước, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa tròn 15 tháng tuổi. Ngân khố trống rỗng, nạn đói vừa cướp đi sinh mạng của hàng triệu đồng bào, giặc dốt còn bủa vây khắp làng quê, thù trong giặc ngoài cùng lúc rình rập. Ngày 20/11/1946, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Hải Phòng, Lạng Sơn, chiến tranh đã cận kề từng con phố. Vậy mà chỉ bốn ngày sau, sáng ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh bước lên diễn đàn khai mạc hội nghị trước hơn 200 đại biểu giới văn hóa của cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại diễn đàn lịch sử ấy, Người không chỉ bàn chuyện giữ nền độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng mà còn bàn chuyện dựng tâm hồn, giữ hồn cốt dân tộc, xây dựng nền văn hóa của một đất nước vừa mới giành độc lập, tự do. Đó là tầm nhìn của bậc đại trí. Người đã vạch ra những định hướng lớn cho nền văn hóa mới: Văn hóa phải thấm sâu vào trong tâm trí của quốc dân, phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do; phải làm cho mỗi người dân Việt Nam từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc mà mình gây dựng nên. Người chỉ rõ: Phương Tây hay phương Đông có cái gì tốt ta học để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam có tinh thần thuần túy Việt Nam, hợp với tinh thần dân chủ. Và Người để lại cho muôn đời sau một chân lý: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Lời căn dặn ấy là tuyên ngôn văn hóa của nước Việt Nam mới, soi đường, mở lối, dẫn dắt quốc dân trở thành hành động, thành sức mạnh đưa cả dân tộc tiến lên.

Nhìn lại 80 năm, chúng ta tự hào khẳng định bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và qua sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập. Những truyền thống tốt đẹp như nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, cần cù, hiếu học, sáng tạo, hun đúc nếp nhà Việt Nam với đạo hiếu, lòng thủy chung được gìn giữ; văn hóa thấm vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; làm nên những hình mẫu cao đẹp: người cán bộ liêm chính, người chiến sĩ kiên trung, người doanh nhân tử tế, người nghệ sĩ tâm huyết, học sinh sinh viên hiếu học, người lao động cần cù, sáng tạo. Một nền văn hóa mới kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em đã định hình và ngày càng tỏa sáng.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại Lễ kỷ niệm, nhận định về vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú đại diện cho các nhà nghiên cứu văn hóa phát biểu nhấn mạnh, chính văn hóa là sức mạnh thần kỳ của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đưa đến những chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước. Chính văn hóa là động lực, là nguồn cảm hứng và sức mạnh đổi mới, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vượt qua đói nghèo, trở thành một quốc gia đang phát triển có tiềm lực, vị thế ngày càng lớn mạnh, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, đại diện Thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu, bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm của Tuổi trẻ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm của tuổi trẻ, không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa cha ông đã trao truyền; sống nhân ái, trung thực, trách nhiệm, nêu cao khát vọng cống hiến; phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ kỹ năng để gìn giữ di sản và sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc Việt; ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa những thông điệp tích cực và câu chuyện đẹp, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ lãnh đạo và những người đã cống hiến, hy sinh trên mặt trận văn hóa; trân trọng biểu dương đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà giáo, cán bộ văn hóa và đồng bào các dân tộc Việt Nam. Chúng ta biết ơn những người âm thầm giữ nghề, truyền chữ, nuôi dưỡng nếp nhà, gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Những mục tiêu nhân văn đó đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa. Ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch. Việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Kho tàng văn hóa phong phú chưa được khai thác tốt để tạo nên tác phẩm, sản phẩm hấp dẫn. Có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về Văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước. Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc, mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới; cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng; tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân; tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế; cần nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế; gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, sức cạnh tranh.

Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, cần tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc. Mở rộng giao lưu để học hỏi và đóng góp cho đời sống văn hóa thế giới. Phát huy vai trò cầu nối của đồng bào ở nước ngoài, đưa tài năng, tác phẩm Việt Nam đến với công chúng quốc tế, vun đắp sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù văn hóa, nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển; phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải chăm lo đội ngũ, bảo đảm nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa thuộc phạm vi phụ trách. Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa, có năng lực và tâm huyết.

Chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm trong khuôn viên Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.