Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ

Ngày 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ năm 2026 (FrancoTech 2026) đã được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech). Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng kể từ khi định hình không gian kinh tế Pháp ngữ tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997, hợp tác kinh tế trong cộng đồng Pháp ngữ đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác, do nhiều nguyên nhân, còn chưa được khai thác đầy đủ. Sự phát triển của khoa học, công nghệ, kinh tế số đang mở ra cho cộng đồng Pháp ngữ những cơ hội chưa từng có để thu hẹp khoảng cách địa lý, tăng cường kết nối, mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp, từ khắp các châu lục, có điều kiện thuận lợi hơn để tham gia vào các chuỗi giá trị xuyên biên giới, tiếp cận đối tác, tri thức, nguồn vốn và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ càng cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech). Ảnh: TTXVN

Đề nghị tập trung thúc đẩy các hướng hợp tác trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, xác định rõ ưu tiên và có hành động cụ thể để thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số; cần nghiên cứu tổ chức một Hội nghị Bộ trưởng về kinh tế số Pháp ngữ nhằm tăng cường điều phối chính sách, trong đó xác định các chính sách hợp tác kinh tế số, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hợp tác thương mại, đầu tư trên môi trường số.

Tăng cường kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo trong Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong không gian kinh tế Pháp ngữ, đưa các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống; cần thúc đẩy cách tiếp cận kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có mô hình “ba nhà trong Cộng đồng Pháp ngữ”, gắn kết Nhà nước, nhà nghiên cứu và nhà doanh nghiệp để cùng nhau nghiên cứu, phát triển và đưa công nghệ vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học giữa công ty Viettel Campuchia (Metfone) - Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, thể hiện bước triển khai cụ thể, thiết thực của mô hình hợp tác này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, đặc biệt chú trọng thanh niên và phụ nữ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Điều này giúp nâng cao năng lực thích ứng và khả năng tham gia của người lao động vào nền kinh tế số. Lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế bổ trợ giữa các nước thành viên phục vụ cho phát triển kinh tế số Pháp ngữ, trong đó có hạ tầng công nghệ số, hệ sinh thái thương mại điện tử, công cụ thanh toán số, giải pháp quản trị doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác ứng dụng AI có trách nhiệm, bao trùm và vì con người, góp phần xây dựng một hệ sinh thái AI Pháp ngữ năng động, an toàn, tin cậy, góp phần thu hẹp khoảng cách số và tạo động lực mới cho phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết với việc xác định khoa học, công nghệ là động lực cho giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đề cao vai trò tiên phong của doanh nghiệp, vai trò then chốt của các nhà khoa học và vai trò kiến tạo của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước và đối tác Pháp ngữ trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như AI, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi xanh; hoan nghênh các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng khai thác cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư số với các thị trường Pháp ngữ. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các thành viên Pháp ngữ triển khai các hoạt động cụ thể để thúc đẩy kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong không gian Pháp ngữ.