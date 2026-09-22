Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cán cân thương mại cần được nhìn trong tổng thể lợi ích chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Bloomberg TV - Ảnh: TTXVN

Ngày 21/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg. Nội dung cuộc phỏng vấn cũng được Bộ Ngoại giao công bố ngày 22/9.

KINH TẾ - THƯƠNG MẠI TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ

Trao đổi về thông điệp Việt Nam muốn gửi tới Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đang trải qua những chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc, trong bối cảnh xung đột, cạnh tranh chiến lược, phân mảnh, suy giảm lòng tin và tình trạng xói mòn luật pháp quốc tế gia tăng.

Cùng với đó, biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục gây hậu quả nặng nề, trong khi sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), mở ra những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra các thách thức mới về quản trị, an ninh và khoảng cách phát triển giữa các quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bối cảnh này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là khôi phục và củng cố lòng tin trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; cùng nhau đối thoại, hóa giải khác biệt và thống nhất hành động vì một trật tự thế giới công bằng, nhân văn trong hòa bình và hợp tác.

Các cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động thực chất; các khuôn khổ quản trị toàn cầu phải bảo đảm tính bao trùm, an toàn, minh bạch, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển của mỗi quốc gia.

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã tạo dựng được thế và lực, tiềm lực, uy tín cùng vị thế quốc tế mới. Hướng tới các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự cường và tự chủ chiến lược; xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên nền tảng đó, Việt Nam sẵn sàng bước vào một giai đoạn đóng góp mới, không chỉ thực hiện các cam kết mà còn chủ động, tích cực kiến tạo giải pháp, là thành viên có trách nhiệm đối với hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và định hình quản trị công nghệ mới.

Đề cập quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ hai nước đã trải qua một hành trình đặc biệt, từ quá khứ chiến tranh và nhiều khác biệt tới hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trên nền tảng ngày càng vững chắc của lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

Cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều xác định rõ lợi ích chiến lược lâu dài trong việc duy trì mối quan hệ ổn định, thực chất, cân bằng và bền vững, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của nhau.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu; Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục đạt những bước tiến rõ rệt và thực chất. Trao đổi, tiếp xúc cấp cao được tăng cường; kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng; hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, AI, giáo dục - đào tạo ngày càng mở rộng.

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp xây dựng và củng cố lòng tin, từ tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn đến hỗ trợ người khuyết tật.

Trong một mối quan hệ có quy mô và mức độ gắn kết ngày càng lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng khác biệt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, là khó tránh khỏi. Điều quan trọng là hai bên tiếp tục xử lý các vấn đề thông qua đối thoại thẳng thắn, xây dựng và trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hiểu những quan tâm của Hoa Kỳ về cán cân thương mại, đồng thời cho rằng vấn đề này cần được nhìn nhận trong tổng thể lợi ích chiến lược của hai nước và tính bổ trợ ngày càng cao giữa hai nền kinh tế.

Mục tiêu không chỉ là xử lý vấn đề thâm hụt hay thặng dư, mà quan trọng hơn là xây dựng quan hệ kinh tế - thương mại công bằng, cân bằng, ổn định và cùng có lợi, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đang tích cực phối hợp với Hoa Kỳ để sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại đối ứng (ART), qua đó tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài, tiếp tục đưa hợp tác kinh tế - thương mại trở thành động lực thúc đẩy, chứ không phải trở ngại đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

BIẾN CƠ HỘI THÀNH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ KẾT QUẢ CỤ THỂ

Về các ưu tiên đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các ưu tiên có thể thay đổi theo yêu cầu của từng giai đoạn, nhưng đường lối kiên định và nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Các ưu tiên đối ngoại được xác định trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc và yêu cầu phát triển của đất nước, gắn kết hài hòa với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc hơn các khuôn khổ quan hệ hiện có và thúc đẩy hợp tác với các đối tác, lĩnh vực và chủ thể mới; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, một ưu tiên chiến lược là kiến tạo động lực cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Việt Nam tập trung mở rộng thị trường, thu hút đầu tư có chất lượng, thúc đẩy chuyển giao và làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi quan hệ đã được thiết lập và nâng cấp thì cần phải có nội hàm thực chất. Thỏa thuận đã ký kết phải được triển khai; cơ hội đã mở ra phải trở thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Việt Nam cũng phải làm tốt phần việc của mình, từ hoàn thiện thể chế, chuẩn bị nguồn nhân lực, nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực thực thi.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết mục tiêu GDP bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030 được đề ra trên cơ sở nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng về năng lực nội tại, tầm nhìn phát triển dài hạn và bối cảnh quốc tế.

Mục tiêu này thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nền tảng tạo niềm tin là quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị, sự cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Việt Nam xác lập mô hình phát triển trên nền tảng tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế sâu rộng; hướng tới tăng trưởng nhanh gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo bước chuyển căn bản về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và lấy người dân làm trung tâm.

Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược, động lực cốt lõi để phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Với những định hướng chiến lược rõ ràng cùng sự đồng lòng, ý chí vươn lên của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam “hoàn toàn tự tin” sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, vững bước đưa khát vọng phát triển phồn vinh của dân tộc trở thành hiện thực.