Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự các hoạt động tại Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến, về phía Trung Quốc có Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) tỉnh Quảng Đông Lâm Khắc Khánh; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân.

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và Phu nhân; các cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Quảng Đông.

Trong bối cảnh các rào cản thương mại gia tăng, chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc, Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm nay được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư mở và hợp tác cùng có lợi. APEC cần thúc đẩy những bước tiến thực chất trong thuận lợi hóa thương mại, kết nối chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics và hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Tham gia APEC năm 1998, đến nay, sau gần 30 năm, Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế; là một trong số ít các thành viên ba lần đăng cai các sự kiện APEC (năm 2006, năm 2017 và sắp tới là năm 2027). Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của Diễn đàn.

Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 và tiếp nhận vai trò Chủ nhà APEC 2027. Đoàn Việt Nam cũng sẽ tham dự tất cả các hoạt động lớn của Tuần lễ Cấp cao, tiếp xúc rộng rãi các đối tác quan trọng trong APEC và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở khu vực.

Các hoạt động tiếp xúc cấp cao và kết nối doanh nghiệp sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, chuyển hóa các cam kết và tiềm năng thành những dự án cụ thể về thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Vân Nam, hai bên sẽ thúc hợp tác kết nối hạ tầng giao thông thông suốt, phát triển hệ thống logistic hiện đại, sớm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tăng cường giao lưu nhân dân biên giới mật thiết và hợp tác quản lý biên giới hiệu quả.

Những kết quả và đồng thuận đạt được trong chuyến công tác sẽ tạo nền tảng vững chắc và động lực thuận lợi cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam. Việt Nam mong muốn kế thừa, phát huy những thành quả của Năm APEC 2026, cùng các thành viên thúc đẩy những định hướng hợp tác mang tính chiến lược, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của khu vực, đồng thời tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực và có giá trị lâu dài.