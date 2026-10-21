Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 1/2026. Hai bên đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chuyển đổi xanh, năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, Việt Nam và Bỉ đã có hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với hợp tác ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực./.