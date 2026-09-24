Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Canada.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Macdonald-Cartier có Bộ trưởng Chính phủ Canada, Đại sứ Canada tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Canada và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Chuyến thăm mang dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hai nước, lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới thăm Canada.

Các quan chức Canada cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Cả hai nước đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực từ ngoại giao, thương mại đến an ninh, quốc phòng.

Chuyến thăm này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là dịp để đẩy mạnh quan hệ song phương, phản ánh đúng bản chất thực chất và tiềm năng to lớn giữa hai quốc gia. Các cuộc tiếp xúc cấp cao trong chuyến thăm lần này sẽ tạo nền móng vững chắc để hai nước phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước. Chuyến thăm cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.